شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: مصطفى شعبان زكي جداً وفاهم الجمهور ويحب الفنانين ينوروا في العمل معه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة سهر الصايغ، تقديرها الشديد لمشاهدها مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا، قائلة: "بحب مشاهدي مع مصطفى شعبان وبحبه جدا واشتغلنا مع بعض 3 أعمال وكانوا من أفضل الأعمال اللي بحبهم، وهو مريح جدا في اللوكيشن وزكي جدا".

وأضافت سهر الصايغ، خلال حوارها ببرنامج "سهر الصايغ"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن مصطفى شعبان نجم زكي ناجح في اختيار النصوص المظبوطة في رمضان، متابعة: "مصطفى شعبان متواجد في رمضان على مدار 15 سنة فاهم الجمهور عايز أيه وطبيعة الأعمال في رمضان، وبيحب كل اللي حوليه في أعماله ينور، ويأخذ مساحات كبيرة وواسعة".

وعبرت سهر الصايغ، عن تقديرها لكل آراء الجمهور في لهجتها بمسلسل حكيم باشا قائلة: "الجمهور يقول اللي هو عايزه على رأسي من حقه ينتقد، واحنا في الأخر بنعمل عمل، وعارفين كصناع بنعمل أعمال تعرض للناس، واحنا بنبقى منتظرين تقييمهم، وبشكر على اللهجة الصعيدي محمود عفت، هو كان مصحح معانا، وقعدنا فترة طويلة نتدرب على اللهجة الصعيدي".

