شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: الشركة المتحدة قدمت دعما كبيرا لمسلسل حكيم باشا وطلع بشكل مشرف والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الفنانة سهر الصايغ الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وسينرجي، لما قدماه من دعم لمسلسل "حكيم باشا"، قائلة: "في فريق عمل كبير خلف نجاح الشخصيات في مسلسل حكيم باشا، ولم يبخلوا عن العمل وطلع بشكل مشرف جدا"، مؤكدة أن عمرو الدرديري المشرف العام على المسلسل هو كلمة السر في العمل.

وأشارت سهر الصايغ، خلال لقاءها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، إلى أنها قدمت الكثير من الأدوار ونجحت، إنما شخصية برنسة حققت صدى كبيرا مع الناس، قائلة: "استغربت لأني طول الوقت بطلع طيبة وغلبانة لكن الصدى المرة دى كبير، والناس تفاعلها مع الشر لأنهم قبلوا شخصيات زي برنسة سواء في الشغل أو البيت".

وأكدت سهر الصايغ أن نجاح شخصية برنسة خلفها فريق عمل كبير صنعوا برنسة، موضحة: "شخصية برنسه عندها جينات واخدها من الأب خبث وشر ومكيدة وعندها حاجات بحكم نشأتها وده مخليها عندها غيرة من باقي البنات اللي في القصر، وبتحاول السيطرة عليهم عشان تضايقهم ومضايقة من الاستقرار وأنهم متجوزين اللي بيحبوهم".