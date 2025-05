مشاهد تبادل لإطلاق النار تجمع محمد كريم مع نيكولاس كيدج وستيفن دورف في The Gunslingers

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 11:57 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Gunslingers تريلر الفيلم العالمي الجديد للنجم محمد كريم وهو من نوعية Western Cowboy، والذي يظهر فيه النجم محمد كريم كأول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطوله رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود. كيف استعد محمد كريم لدوره في فيلم Gunslingers ويظهر تريلر الفيلم مشاهد مطاردات وتبادل لإطلاق النار، وهي المشاهد التي تجمع النجوم العالميين ستيفن دورف ونيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم، في العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba ومن المقرر عرضه في صيف 2025.

واستلزمت مشاهد الأكشن والمطاردات من كريم تحضيرات كبيرة وتدريبات مكثفة وصعبة من التعامل مع الأسلحة المختلفة وركوب الخيل خاصة بملابس الشخصية.

يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، وبهذا الدور يكون سادس بطولة للفنان محمد كريم في هوليوود.

فيلم The Gunslingers، يشارك في بطولته أيضاً Heather Graham وScarlet Stallone وBre Blair وLaurie Love Randall Batinkoff وCooperBarnes وAva Monroe Costasmandylor وjeremy kent jackson .

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سوياً في فيلم "A Score To Settle".

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.



الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات. تكريم محمد كريم في الدورة الرابعة لمهرجان هوليود للفيلم العربي وشهدت الدورة الرابعة لـ مهرجان هوليوود للفيلم العربى تكريم النجم محمد كريم، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكى لولاية كاليفورنيا، حيث كُرّم النجم محمد كريم بصفته نجماً عربياً استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعدة أفلام ناجحة خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى فى لوس أنجلوس، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات فى صناعة السينما العربية والعالمية.



