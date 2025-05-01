رضا البحراوي في أول تعليق على قرار إيقافه عن الغناء

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ميرنا وليد - بيروت - في أول تعيق له على قرار إيقافه عن الغناء، شارك المغني رضا البحراوي الجمهور صورة لها من إحدى المناسبات العامة عبر حسابه الخاص.
وعلق البحراوي على الصورة قائلاً: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، الحمدلله دائما وأبداً ، الحمد لله علي كل حال".
وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل قد أعلنت عن إيقاف كل من محمد مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا" ورضا محمد درويش، الشهير بـ"رضا البحراوي" عن الغناء بعد رصد مخالفات قالت إنها لا تليق بصورة الفن المصري.
وبالنسبة لرضا البحراوي، فقد اتخذت النقابة قرارا بتجميده لمدة شهر مع إحالته لمجلس التأديب، مشيرة إلى أنه خالف تعهدًا سابقًا قطعه على نفسه بعدم استخدام الشعارات الخارجة خلال حفلاته، وذلك في انتهاك مباشر للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية.
وشددت النقابة في بيانها على أنها تلتزم بالحياد الكامل في قراراتها، ولا تفرّق بين أعضائها، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على صورة الفن والمهنة في مصر.
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