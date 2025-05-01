شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: دور برنسة فى مسلسل حكيم باشا هيعمل لى نقلة نوعية فى أدوارى والان مع تفاصيل الخبر

عبّرت الفنانة سهر الصايغ عن حبها الشديد لدور برنسة فى مسلسل "حكيم باشا" وإن استغرب البعض من ذلك، قائلة: "أنا حبيت برنسة مش كشخص وأفعال لكن لأني كنت ممكن شايفها إنها تعمل لى نقلة نوعية في الأدوار اللي ممكن أعملها".

وأوضحت سهر الصايغ، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، أن برنسة بعيدة عن شخصيتها الحقيقية كسهر الصياغ، لافتة إلى أن كل الأدوار التي اعتادت تقديمها كان فيها شبه أو حاجات من شخصيتها كسهر، لكن برنسة لا يوجد بها أي حاجة منها، مؤكدة أنها كانت متعة بالنسبة لها وهي شخصية صعبة ومركبة.

وأضافت سهر الصايغ أن شخصية برنسة مكتوبة بشكل حلو للغاية من تفاصيل وخفة دم ومواقف كوميدية، متابعة: "ده كان شيء مشجع بالنسبة لي وشوفتها من عدة جوانب، وبرنسة على كل هذا الشر ورغم الجبروت هي شخصية ضعيفة جدا وداخلها نقاط ضعف كتير، وداخلها حتت مكسورة كتير وده كان مفتاح برنسة، ومفيش حد عنده شر مطلق بلا سبب".