تفاصيل الموسم الجديد لبرنامج قصي خولي "من سيربح المليون؟"

قصي خولي يستعد لتقديم الموسم الثاني من برنامج "من سيربح المليون؟"

View this post on Instagram A post shared by Dubai TV قناة دبي (@dubaitv)

آخر الأعمال الفنية لـ قصي خولي

https://www.instagram.com/p/DGj0ZhvSmD_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGj0ZhvSmD_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGj0ZhvSmD_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 10:19 مساءً - تم الإعلان عن عودة برنامج المسابقاتبموسم جديد، من تقديم الفنان السوري، بعد تقديمه للموسم السابق من البرنامج الشهير.وكان قد تم الترويج للموسم الجديد من البرنامج من خلال نشر مقطع دعائي للبرنامج عبر الحساب الرسمي بـ"إنستغرام" لكل من قناة دبي والفنان قصي خولي.وتم التعليق على مقطع الفيديو لحث المُشاهدين على المُشاركة بالموسم الجديد جاء فيه: "شارك الآن؛ لتكون أنت المليونير القادم"، وظهر الفنان قصي حولي بالإعلان الدعائي، وهو يتفاعل مع المُشاركين بالبرنامج.يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان قصي خولي هو مُشاركته ببطولته المسلسل التلفزيوني "القدر" الذي تم عرضه بنهاية عام 2024، وشارك ببطولة المسلسل كل من رزان جمال، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، وسام حنا والعديد من الفنانين.يُمكنكم قراءة:وقد استطاع مسلسل "القدر" أن يُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور على على مدار 45 حلقة مليئة بالتشويق واللحظات الصعبة، وكان قد علق الفنان قصي خولي على مُشاركته ببطولة المسلسل من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" في فبراير الماضي.وقد كتب الفنان قصي خولي منشوراً جاء فيه: "القدر لم يكن مجرد مسلسل، بل كان مرآة تعكس عمق الحياة، الحب، والاختيارات التي نصنعها. عملٌ أضاء زوايا خفية في الروح، وطرح أسئلة أكبر من القصة نفسها. كان رسالة لكل من يؤمن بأن النهايات ليست دائماً خسارات، بل بدايات متخفية لمن يملك الشجاعة ليقرأ ما بين السطور".وقد وجه من خلال منشوره رسالة شكر لكل القائمين على هذا العمل الذي استمر في تصويره قرابة 5 أشهر، معتبراً إياه رحلة استثنائية بكل تفاصيله، مُختتماً المنشور قائلاً: "اليوم وبعد تقريباً خمسة أشهر متواصلة من التصوير، استطعت أخيراً الخروج من أجواء “القدر” وتعبه، وأردت أن أشارككم رأيي، محبتي، وتجربتي في هذا العمل الذي كان رحلة استثنائية بكل تفاصيلها".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».