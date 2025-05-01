موعد طرح فيلم بنات الباشا بطولة زينة وصابرين في دور العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 10:19 مساءً - استقر صناع فيلم "بنات الباشا" بطولة الفنانة زينة على طرحه بشكل مبدئي في دور العرض السينمائي خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل العام الماضي، وكان الاتجاه هو عرضه أولاً في مهرجان سينمائي قبل دور العرض ولكن حتى الآن لم يتم حسم هذا الأمر.
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وتداخل الخطوط الدرامية بالتنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.
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فيلم "بنات الباشا" يناقش قضايا المرأةفيلم "بنات الباشا" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويعتمد على البطولة النسائية ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، وحسب الرواية تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة وغيرها.
https://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباً
وتداخل الخطوط الدرامية بالتنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.
"بنات الباشا" يعتمد على البطولة النسائيةفيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.
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A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29)
اقرئي أيضاً.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».