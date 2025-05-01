موعد طرح فيلم بنات الباشا بطولة زينة وصابرين في دور العرض

فيلم "بنات الباشا" يناقش قضايا المرأة

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"بنات الباشا" يعتمد على البطولة النسائية

View this post on Instagram A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 10:19 مساءً - استقر صناع فيلم "" بطولة الفنانةعلى طرحه بشكل مبدئي في دور العرض السينمائي خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل العام الماضي، وكان الاتجاه هو عرضه أولاً في مهرجان سينمائي قبل دور العرض ولكن حتى الآن لم يتم حسم هذا الأمر.فيلم "" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويعتمد على البطولة النسائية ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، وحسب الرواية تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة وغيرها.يمكنكِ قراءة.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًوتداخل الخطوط الدرامية بالتنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.اقرئي أيضاً.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».