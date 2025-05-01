ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان السوري نور مهنا الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص، وكشف عن عودته إلى بلده سوريا بعد حوالي الـ 14 عاماً عن الغياب.

وقال نور مهنا: "يسعد مساكم، أنا وصلت عالشام الغالية، وصلت عالشام الحبيبة، الحمدلله. من درعا. ودخلنا من الأردن الحبيب إلى الحدود السورية، بقمة الاحترام والزوق، الأمن العام الجميل والشباب الرجال الأبطال على طول الخط ماشاء الله عليهم في الحدود الأردنية ومعبر نصيب. شكراً جزيلاً لمدير الأمن العام.. على هذا الاستقبال الجميل وبارك الله فيكم يا أبناء البلد، وتحياتي لكل شباب العناصر المقاتلة، تحياتنا يا أبناء وزارة الدفاع والأمن ووزارة الداخلية كتير بتشكركم".

كانت هذه تفاصيل خبر نور مهنا يعود إلى سوريا بعد 14 عاماً من الغياب.. وهذه رسالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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