وفاء عامر تتفاعل مع قضية الطفل ياسين.. وتوجه رسالة للأمهات

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة المصرية وفاء عامر مع قضية الطفل ياسين وحادثة الإعتداء التي تعرض لها في المدرسة، ومع الحكم على الفاعل بالسجن المؤبد، موجهة رسالة توعية للأمهات.



وقالت وفاء عامر: "شخص ليس لديه ضمير، وكان لازم ياخد جزاءه، وأنا بطلب إنه لازم يكون على كل فصل أخصائية خدمة اجتماعية، من خريجات الجامعات وعندنا خريجات كتير، ولا بد من توعية الأم وتكون متفاهمة، وتسأل أبناءها باستمرار عن جميع الأشياء، واللي يخلّف ميرميش عياله. بشكر الست دي... وبقول لكل أم ركّزي مع ابنك عشان تطلّعيه واعي".