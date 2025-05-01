غضب بين أهالي الإسكندرية بعد تصريحات محمود حميدة عنهم

ميرنا وليد - بيروت - عبر أهالي مدينة الإسكندرية المصرية عن غضبهم الشديد بعد تصريحات الممثل المصري محمود حميدة حولهم، خلال الندوة التي أُقيمت ضمن فعاليات "مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير"، بعنوان "رقمنة التراث وأرشفة التاريخ السينمائي".



وقال محمود حميدة في لندوة: "الإسكندرية مش عروس البحر ولا حاجة... لو طلعت بره هتلاقيها واحدة كركوبة وأسنانها واقعة ومش قادرة تتكلم".

وكان الممثل المصري قد تحدث عن دور المرأة الفاعل في السينما المصرية.

وعن أجر الممثلة المصرية مقارنة بأجر الممثل الرجل، قال محمود حميدة في حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة في ضمن فعاليات اليوم الثالث بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الدورة الحادية عشر بالمتحف اليوناني الرماني برعاية هيئة تنشيط السياحة: "صناعة السينما صناعة عنصرية، يتحكم فيها الذكر، وأنا رجل أحب المساواة، الست بتحاول بكل الطرق التخلص من القهر لكن الذكور مابيحبوهاش، الرجالة دايما بيقولوا أنا مفيش واحدة تشغلني، وهذا الوضع لا بد من تغييره، ونكف عن العنصرية، لأن المرأة مظلومة. الست بتاخد ربع أجر الرجل في الفن، لازم نوقف النزيف دا.. أجور الفنانين تجاوزت 60 % من ميزانية العمل، وهنا العنصرية، ولا بد من إيقاف هذا الأمر".