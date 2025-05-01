نزار الفارس يكشف عن موقف غريب في منزل حورية فرغلي

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" برومو حلقته مع الفنانة حورية فرغلي في برنامج "من قريب" الذي يقدّمه على شاشة قناة "عراق الحدث"، والتي تأتي بعد خلاف دام لأكثر من عام.

وظهر نزار في الفيديو وهو يتحدث عن موقف غريب حدث معه بعد الحلقة الأولى التي صوّرها معها في منزلها، إضافة الى أحداث غريبة حدثت له خلال تصوير الحلقة الثانية، المقرر أن تُذاع غداً الجمعة.

وظهرت في برومو الحلقة مواقف صادمة وغريبة، أبرزها شعور نزار الفارس باختناق مفاجئ داخل منزل حورية، حيث قال لها مباشرةً: "يبدو أن الجن في منزلك لا يحبونني"، مؤكداً أنه في لقائه السابق معها ظل لأكثر من خمسة أيام غير قادر على النوم، وكان يشعر بأن طفلاً يقف على صدره ويحاول خنقه.

وخلال الحوار، فتحت حورية قلبها وتحدثت بصراحة نادرة، خاصة في ما يتعلق بالإعلامية بسمة وهبة، التي سألتها ذات مرة إن كانت مشكلة أنفها ناتجة عن تعاطي المخدرات، لتردّ حورية قائلةً: "لا أحد يقيّمني بالمال"، في تعليق واضح على ما قالته بسمة وهبة في لقائها السابق مع نزار الفارس عن أجر ظهور حورية.

وأكدت حورية أيضاً: "لو عاد بي الزمن، لما دخلت الوسط الفني أبداً"، موضحةً أن ما مرت به في مشوارها لا يمكن تحمُّله، وأنها لا تتمنى تكرار تلك التجربة.

كما شنَّت هجوماً لاذعاً على الفنان محمد رمضان، حيث قالت: "هو يظهر دائماً بدون ملابس، وكأنه طاهٍ ماهر يصنع تورتة جميلة ثم يضع عليها تراب"، في إشارة منها الى تصرفاته التي وصفتها بالغريبة وغير المفهومة.

يُذكر أن الخلاف بين نزار الفارس وحورية فرغلي بدأ قبل أكثر من عام، عقب تسجيلهما حلقة تلفزيونية أعلن بعدها الفارس نيته الارتباط بها، وهو ما نفته فرغلي أكثر من مرة في تصريحات إعلامية.

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