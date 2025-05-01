شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامي على مسرح ساقية الصاوي.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد محمود التهامى حفلا إنشاديا بقاعة الحكمة بساقية الصاوى، غدا الجمعة الموافق 2 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم المنشد محمود التهامي خلال الحفل عدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية منها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

والشيخ محمود التهامى تخرج فى كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار، واحترف بعدها الإنشاد الدينى متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامى.

أنشأ محمود التهامى أول مهرجان للإنشاد الدينى فى مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الدينى والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة. كما يعمل التهامى حاليًا على دعم ظهور المواهب الإنشادية فى مصر والوطن العربى.

كما قام أيضًا بغناء ما يقرب من 250 قصيدة، وقد استطاع من خلال دراسته للفنون الموسيقية إدخال مقامات وإيقاعات جديدة للإنشاد الدينى.

