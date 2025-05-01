السينما والدراما يجمعان ميرهان حسين وهاني سلامة فما القصة؟

"الحارس" و"الذنب" يجمعان ميرهان حسين وهاني سلامة في السينما والدراما

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ميرهان حسين ضيفة شرف فيلم "الغربان"

View this post on Instagram A post shared by Mirhan Hussein ميرهان حسين (@mirhanhusseinmima)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 08:56 مساءً - تجتمع الفنانةمع الفنانفيخلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "" للنجم هاني سلامة الذي يعود بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب دام 14 عاماً، وتحديداً منذ تقديمه فيلم "" عام 2011، وتستعد ميرهان لبدء تصوير دورها خلال الأيام المقبلة.وتأتي مشاركةفي فيلم "الحارس" أمامفي السينما، بعد اجتماعهما في الدراما ببطولة مسلسل "" المكون من 10 حلقات والذي تم الانتهاء من تصويره بداية عام 2024 ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ميرهان خلال أحداث العمل شخصية محامية تدعى سميرة تلتقى هانى سلامة ويحدث بينهما العديد من المواقف.يمكنكِ قراءة.. من بينهم ياسمين عبد العزيز وهاني سلامة.. فنانون يعودون للسينما بعد غيابميرهان حسين كان من المقرر أن تشارك هاني سلامة مسلسل آخر بعنوان "" ولكنه توقف بسبب أزمات إنتاجية بعد تصوير 6 أيام في أحداثه، حيث كان من المخطط عرضه في شهر رمضان 2025، وأصبح استكمال تصويره مرة أخرى مهمة صعبة، والعمل كان يضم عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، مي سليم، ميرهان حسين، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، سلوى خطاب، خالد زكي، مها نصار، دنياالمصري، هاجرالشرنوبي.وفي سياق متصل تشارك بظهور خاص خلال أحداث فيلم "" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد حيث كشفت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنها وافقت على الفيلم بسبب اختلافه من ناحية الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم بعدوتنتظر طرحه في دور العرض السينمائي.إقرئي أيضاً.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025وعلى جانب آخر تواصلالتحضير لعودتها إلى الغناء بعد غياب سنوات بسبب انشغالها بالتمثيل حسبما كشفت لـ"" مؤخراً، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين، وهناك أغنية ثالثة أخرى تعمل على تسجيلها من أجل البدء في طرحها خلال موسم الصيف هذا العام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».