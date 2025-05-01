أبرز المعلومات عن الأفلام المرشحة لجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي

شكرًا لأنك تحلم معنا

في حب تودا

أثر الأشباح

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

عائشة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 08:56 مساءً - أعلنACC عن قائمة المُرشحين ل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها في 17 مايو المُقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 منوتصدرت أربعة أفلام قائمة الأكثر ترشيحا للجوائز، حيث حصلت تلك الأفلام على خمس ترشيحات، وهي: "شكراً لأنك تحلم معنا، في حب تودا، أثر الأشباح و البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، يليها فيلم عائشة الذي حصل على أربع ترشيحات، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن تلك الأفلام.تم ترشيح الفيلم الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" لجوائز "أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثلة، أفضل مونتاج".ويأتي فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلى عباس، وتدور أحداثه حول شقيقتان تُخططان للإستحواذ على الميراث بعد وفاة والدهما، قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب.ويُشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين المصري، كامل الباشا، كلارا خوري، أشرف برهوم والعديد من الفنانين.يُمكنكم قراءة:فيما تم ترشيح فيلم "في حب تودا" لجوائز "أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل سيناريو، أفضل موسيقى".وتدور أحداث فيلم "في حب تودا" حول شخصية "تودا" والتي تعمل مغنية شعبية مغربية وتغني في حانات بلدتها الصغيرة وتُخطط للمغادرة إلى عالم الشهرة والنجاح في الدار البيضاء، لضمان مستقبل أفضل لابنها.ويُشارك في بطولة الفيلم كل من نسرين الراضي، جود الشاميحي، جليلة التلمسي، عبد اللطيف شوقي ومن تأليف نبيل عيوش، مريم التوزاني ومن إخراج نبيل عيوش.كما يُرشح فيلم "أثر الأشباح" لجوائز "أفضل فيلم، أفضل مُخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة".ويأتي فيلم "أثر الأشباح" من إخراج جوناثان ميليت، وتأتي أحداث الفيلم مستوحاه من قصة حقيقية حينما يصطدم الماضي بالحاضر وإستعراض لموضوعات العدالة والخلاص، وتدور أحداثه حول شخصية "حميد" والذي ينضم إلى منظمة وتأخذه مهمته معهم إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.كما ترشح فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لجوائز "أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مونتاج".وتدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول شخصية "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة الكلب "رامبو" والذي يعد صديقه الوحيد في حادث خطير ليُصبح "حسن" بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره مما يدفعه للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و الكلب "رامبو" من مصير مجهول.ويأتي من بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، بسمة ومن تأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور والذي شارك في كتابة الفيلم.كما تم ترشيح فيلم "عائشة" لأربعة جوائز وهم "أفضل فيلم، أفضل سيناريو، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى".ويأتي الفيلم من إخراج التونسي مهدي برصاوي وتدور أحداثه حول شخصية "أية" والتي تعمل في فندق بجنوب تونس وتحلم بالإنتقال للعاصمة لتحقيق مستقبل أفضل إلا أنها تصطدم بواقع يمتلئ بالقيود والإستغلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».