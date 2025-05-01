الشبه الكبير بين إبن مكسيم خليل ووالدته سوسن أرشيد يخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للممثل السوري مكسيم خليل برفقة ولديه جاد ولوكاس.



وقد لفت أنظار الجمهور الشبه الكبير بين لوكاس الإبن الأضغر لمكسيم ووالدته الممثلة السورية سوسن أرشيد حيث بدى وكأنه نسخة مصغرة عنها.

وكانت سوسن أرشيد قد تحدثت عن رحلة لجوئها وزوجها الممثل السوري مكسيم خليل عند هروبهما من سوريا، مؤكدة أنها كانت معاناة عدد كبير من السوريين.

وقالت سوسن أرشيد: "المعاناة اللي عشتها بتشبه معاناة كتار من السوريين، عشت رحلة لجوء، طلعت على لبنان 3 سنين، ومن بعدها عشنا رحلة لجوء على فرنسا كنت كتير مكتئبة وطلعت على بيروت ومش عارفة انو مش رح نرجع على سوريا"، مؤكدة أن هروبهما جاء بعد التهديد الذي تعرض له مكسيم خليل.

وتابعت: "طولنا كتير على الحدود اللبنانية السورية بس ما كانت واصلة اسماءنا، فقطعنا بشكل طبيعي"،

كما لفتت سوسن إلى أنها دخلت في حالة إكتئاب خطيرة، وأنها لاحظت يوماً إصابة إبنها بمرض الثعلبة في رأسع وذلك بسبب الحزن الشديد والاكتئاب وعدم التعبير عما يشعر به، فعندها شعرت ان عليها ان تكون قوية لاجل أولادها.