تفاعل شريهان مع صورة محمد صلاح يحدث جدلاً.. وما علاقة محمد رمضان؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شريهان الجمهور صورة لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح، حيث رفع العلم المصري بعد تتوجه في الدوري العام ورفعه علم مصر على كتفيه أمام عدد كبير من الجمهور.



وعلقت شريهان على الصورة مؤكدة أن هذه هي الطريقة التي يجب فيها التعامل مع العلم المصري، وقالت: "مصر وفخر مصر... هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة... عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً... تمثيل مُشرّف للوطن والمواطن المصري... حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر... ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري".

الجمهور ربط حديث شريهان هذا، بتصر الفنان المصري محمد رمضان في حفل كوتشيلا الذي إعتبره البعض غير لائقاً للعلم.