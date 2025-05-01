تصريح قديم لـ ماريتا الحلاني يعود إلى الواجهة.. وما علاقته بسبب طلاقها؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلانها طلاقها مؤخراً من زوجها السيد كميل أبي خليل، مدير قسم الإنتاج الموسيقي في تطبيق "أنغامي"، بعد أقل من عامين على زواجهما.



وفي هذا الإطار، أعاد رواد السوشيال ميديا تداول حديث قديم لـ ماريتا وربطوه بسبب طلاقها، حيث قالت إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني أنها عنيدة وغالباً ما تغيّر من الخطط الموضوعة، بينما زوجها يميل إلى الرومانسية الشديدة.

يذكر أن ماريتا أعلنت انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي حدث في أبو ظبي، بعد أن فشل الطرفان في الاتفاق طيلة فترة الزواج. إلا أن قرار الثنائي بالانفصال الودي لم يحدث بين ليلة وضحاها، إذ إن ماريتا خلعت خاتم زواجها قبل فترة، وشاركت متابعيها العديد من المنشورات، التي ظهرت فيها من دون الخاتم، كما حضرت العديد من المناسبات لوحدها، أما آخر ظهور للثنائي فكان في حفل Joy Awards في كانون الثاني 2025 أي قبل حوالى الـ 3 أشهر ونصف الشهر.