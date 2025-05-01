دنيا بطمة تنفعل على أحد المراسلين وتمزق شعاره- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إسم الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو لها وهي تنفعل على أحد المراسلين خلال حضورها العرض الأول لفيلم "البوز" من بطولتها إلى جانب شقيقتها ابتسام بطمة.



وأثناء إدلائها بتصريحات صحافية، إلتم حولها المراسلين، إلا أن شقيقتها تدخلت ورفضت وجود مراسل لإحدى الوسائل، وساندتها بطمة حيث قامت بتمزيق شعار الوسيلة الإعلامية.

وعن الفيلم، رأت دنيا أن تمكنت من أخذ حقها من الناحية الفنية خارج بلادها، وقالت: "تعرضت للإقصاء الفني في بلدي"، ويُعد فيلم "البوز" أولى تجرابها التمثيلية.