ريم عبد العزيز تنهار في أثناء تشييع توأمها سمر

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها الفنانة السورية سمر عبد العزيز في دمشق.

وقد ظهرت ريم وقد إنهارت بكاءً أمام عدسات الكاميرا، وهي تقول: "كنا مثل التوأم في الطفولة والمدرسة والجامعة والفن، لماذا تركتيني وحدي يا سمر؟".

وكتبت بعدها عبر حسابها الخاص :"صعبة الحياة من دونك يا روحي... توأم روحي كما كنتِ تقولين لي... كسرتِ قلبي وخاطري يا عمري".

وكانت الفنانة السورية قد عانت لسنوات من مرض السرطان، وخضعت لعدد كبير من جلسات العلاج الكيميائي. ورغم تحسن حالتها في عام 2023 وإعلان شفائها التام في فترة من الفترات، إلا أن ضعف جهاز المناعة لديها، أدى إلى إصابتها بالتهاب الكبد، ما تسبب في وفاتها داخل المستشفى.

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