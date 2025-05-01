شام الذهبي تواصل الترويج لمركزها التجميلي وتفاعل كبير مع رقصها

لا تزال شام الذهبي تحاول تصحيح الصورة السيئة التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن عيادتها التجميلية بعد إغلاقها بشكل مؤقت لعدم استيفائها شروط الترخيص.وشاركت شام متابعيها على تطبيق "إنستغرام" فيديو من داخل المركز التجميلي وأوضحت من خلال تعليقها عليه أن المصمّم "تومي هيلفيغر ودي أوكليبو هيلفيغر اختبرا مفهوم DAO بكل تفاصيله، حيث يجتمع الجمال والعلم والابتكار في رحلة رائعة نحو الجمال الداخلي والخارجي. يسعدنا دائماً وجودهما في DAO دبي، ونتطلع لرؤيتهما مجدداً".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر، وعبّر القسم الأكبر منهم عن دعمهم لشام الذهبي والوقوف معها في أزمتها، مؤكدين أنها من أهم خبيرات العناية بالجلد والبشرة، ومتمنين لها المزيد من النجاح وأن تُحلّ أزمتها.

ويبدو أن ابنة النجمة أصالة نصري تحاول تخطي أزمتها بشتى الطرق، حيث شاركت متابعيها بمقطع مصوّر آخر عفوي يجمعها بزوجها أحمد هلال وكانت ترقص معه في مناسبة خاصة برومانسية.

وبدت شام في غاية الانسجام وهي ترقص مع زوجها بفستان طويل من قماش الشيفون مع ربطة كبيرة زيّنت شعرها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على دعمها وأثنوا على دعم زوجها لها وحبه الكبير الذي يظهره دائماً.

وكانت أصالة نصري قد دعمت ابنتها شام الذهبي بعد قرار إغلاق عيادتها التجميلية في مصر، حيث ضبطت أدوية غير مسجّلة في "هيئة الدواء المصرية"، بالإضافة إلى وجود أسماء أطباء مسجّلين في المركز، وليسوا موجودين في الحقيقة.

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