روجينا تحتفل للمرة الثانية بميلادها في حضور نجمات الفن

للمرة الثانية توثّق الفنانة روجينا احتفالها بعيد ميلادها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلادها وسط كوكبة من نجمات الفن والإعلام، في أجواء اتّسمت بالعفوية والفرح، امتزجت فيها كلمات التقدير بنجاحات درامية حديثة، كان أبرزها إشادة خاصة من الفنانة وفاء عامر بالنجاح الكبير لمسلسل "حسبة عمري".

وظهر في الفيديو عدد من النجمات، أبرزهن: وفاء عامر، ونبيلة عبيد، ودنيا عبد العزيز، ومنال سلامة، والإعلامية بوسي شلبي... اللواتي ظهرن في الفيديو وهنّ يغنّين ويرقصن حول قالب الحلوى، الذي كُتبت عليه عبارة "عيد ميلاد سعيد يا عمري" في لفتة خاصة تعكس علاقة المحبّة الصادقة التي تجمع بين روجينا وأصدقائها.

وأبرز ما جاء في الفيديو، تعليق لوفاء عامر التي توجّهت لروجينا بالقول: "كل سنة وإنتي طيّبة على المسلسل اللي كسّر الدنيا"، في إشارة الى النجاح الذي حققه مسلسل "حسبة عمري" خلال عرضه، وهو ما قوبل بتصفيق الحاضرين وضحكاتهم العالية.

هذا الاحتفال بعيد ميلاد روجينا لم يكن الأول؛ إذ سبقه بأيام قليلة حفل عائلي خاص أعدّته روجينا بمشاركة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيهما مايا ومريم. وقد نشرت روجينا عبر منصة "إنستغرام" فيديو من تلك المناسبة، وعلّقت عليه بكلمات مؤثرة قائلةَ: "كل سنة وإنتوا كل حياتي"، في تعبير صادق عن أهمية العائلة في حياتها الشخصية والفنية.

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