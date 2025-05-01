تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره ويعبر عن امتنانه لدعمهم طوال مشواره الفني

نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة له، وجّه من خلالها رسالة حب لجمهوره، مؤكدًا امتنانه لدعمهم له منذ بداية مشواره الفني.

قال تامر في رسالته: "نهاركم جميل يا أغلى الناس، عارفين إن أنا بحبكم أوي أوي عشان أنتوا بجد ناس طيّبين وحقيقي ضهر وسند للواحد من أول مشوارنا مع بعض من أول ما طلعت.. صباحكم كله نجاح وقوة وقرارات جميلة جديدة مفيدة.

وتفاعل المتابعون مع منشور تامر مؤكدين حبهم له لأنه يمتلك مقومات الفنان الحقيقي بسبب عفويته وطيبته ومواقفه الإنسانية.

كان تامر حسني قد روّج لفيلمه الجديد "ريستارت" الذي يعرض في عيد الأضحى المقبل، حيث نشر عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "ممكن رقمك؟"، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد. وعلق عليه قائلاً: مقطع من أغنية "ممكن رقمك؟" من فيلم "ريستارت" وألبوم "لينا معاد"... انتظروا الفيلم يوم 29/5 بجميع دور العرض، إن شاء الله في مصر والعالم".

الفيلم يدور حول شخصية شاب يعاني من ضغوطات الحياة اليومية والمشاكل المالية، وهو حال يشاركه فيه عدد من الشخصيات، أبرزها هنا الزاهد ومحمد ثروت. ويأخذ الفيلم منحنى غير متوقع مع ظهور شخصية "الجوكر"، التي يقدمها باسم سمرة، ليطرح فكرة استغلال المواهب وتحويلها لمحتوى رقمي يحقق شهرة وربحًا ماديًا.

مع بداية رحلة التحول الى مؤثرين على مواقع التواصل، تبدأ الشخصيات الثلاث بنشر محتوى ترفيهي يحقق مشاهدات عالية، لكن هذا النجاح لا يخلو من التحديات، إذ تبدأ العقبات بالظهور مع ازدياد الأضواء عليهم، ليطرح الفيلم تساؤلات حول الثمن الحقيقي للنجومية.

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