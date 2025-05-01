شيريهان توجّه رسالة لمحمد صلاح بعد رفعه علم مصر

القاهرة - الخليج 365 شاركت الفنانة شيريهان صورة لاحتفال لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك بعد رفعه علم مصر بعد ما توج بلقب المسابقة المحلية رفقة الريدز. ونشرت “شيريهان” صورة عبر موقع التغريدات اكس: "هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريمًا وشرفاً، بمسئولية مسئولة". وأضافت : "عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً.. تمثيلاً مُشرف للوطن والمواطن المصري.. حمداً لله عليك نعمة يا إبن مصر". جاء تتويج ليفربول باللقب للمرة العشرين في تاريخه بعد فوزه الكبير على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ليحسم بذلك اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل تألق محمد صلاح مع "الريدز" ومصدر فخر كبير للجماهير المصرية والعربية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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