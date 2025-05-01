مي عمرتردّ بطريقة عملية على الأخبار التي تم تداولها عن خضوعها للتجميل

القاهرة - الخليج 365
ردّت الفنانة مي عمر بطريقة عملية على الأخبار التي تم تداولها عن خضوعها لعملية شفط في منطقة الخصر، وذلك بعد تصدّرها مؤشرات البحث على "غوغل" عقب ظهورها في حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بخصر منحوت وجسم شديد النحافة.
ونشرت مي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة ظهرت فيها داخل الجيم بملابس رياضية وجسم رشيق، لتنفي بها كل ما قيل عن خضوعها لعملية شفط ونحت للخصر، مكتفيةً بالصورة من دون أي تعليق.
يُذكر أن مي عمر شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "إش إش"، والذي حققت به نجاحاً كبيراً، وشاركت في بطولته مع الفنانين: ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي...، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي. وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة الجميلة الفقيرة، التي تجد نفسها مُجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم "آل الجريتلي"، حيث تكتشف أن حياتها المأسوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.
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