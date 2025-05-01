فيفي عبده توجّه رسالة الى هؤلاء الفنانات في عيد ميلادها

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو كشفت فيه عن احتفالها بعيد ميلادها بحضور نخبة من نجمات الفن، وكان المزمار البلدي والرقص الشعبي عنوان الليلة المميزة التي جمعت الأصدقاء المقرّبين في أجواء من البهجة والسعادة.
وشهد الحفل حضور عدد من النجمات البارزات، من بينهن: يسرا، لبلبة، صفية العمري، منال سلامة، دنيا عبد العزيز، نبيلة عبيد، إضافة الى الإعلاميتين بوسي شلبي وهالة سرحان... اللواتي حرصن على مشاركة فيفي لحظات الاحتفال وتهنئتها بعيد ميلادها والتقاط الصور التذكارية معها.
وظهرت فيفي خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام المزمار البلدي، كما شاركت متابعيها أجواء قطع قالب الحلوى والاحتفال بعيد ميلادها.
ووجّهت من خلال الفيديو رسالة عبّرت فيها عن امتنانها لكل مَن احتفل بعيد ميلادها قائلةً: "شكراً لأصدقائي وحبايبي لاحتفالهم بيا بعيد ميلادي، بحبكم أوي، ويا رب كل سنة متجمعين على خير وسعادة، وكل سنة وكل مواليد برج الثور بخير".
يُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الى جانب عدد من نجوم الدراما، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، زينة، ثراء جبيل، ومريم الجندي...، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.
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