شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعتراف الناخبين المجهولين فى جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف ناخبو جوائز الأوسكار المجهولون بأنهم يكذبون بشأن مشاهدة الأفلام المرشحة، وذلك بالضغط على زر التشغيل فى شاشات التصويت والذهاب إلى العمل.

وذلك بعدما أعلنت جوائز الأوسكار عن تطبيق قاعدة جديدة لحفل العام المقبل، حيث كتبت الأكاديمية على موقعها الإلكترونى أنه على عكس الدورات السابقة سيُطلب من جميع المصوتين مشاهدة جميع الأفلام فى الفئات التى يصوتون عليها: "يجب على أعضاء الأكاديمية الآن مشاهدة جميع الأفلام المرشحة فى كل فئة ليكونوا مؤهلين للتصويت فى الجولة النهائية لجوائز الأوسكار".

ومن غير الواضح حاليًا كيفية تطبيق هذه القاعدة لضمان مشاهدة جميع المصوتين فعليًا لجميع الأفلام المرشحة فى فئاتهم.

وحول ما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعى يؤثر على الأهلية، كتبت الأكاديمية: "فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات الرقمية الأخرى المستخدمة في صناعة الفيلم، فإن هذه الأدوات لا تُعزز ولا تُضعف فرص الحصول على ترشيح، ستُقيّم الأكاديمية وكل فرع من فروعها الإنجاز، مع مراعاة مدى مساهمة الإنسان فى الإبداع عند اختيار الفيلم".