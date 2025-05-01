خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025

حقبة الأربعينيات حاضرة بقوة في سينما 2025

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عمرو سعد يعود لفترة الحرب العالمية الثانية

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محمد رمضان يتناول ثورة العبيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - شهدت السنوات الأخيرة انتشارالتي تعتمد بشكل أساسي على تقديم أحداثها في زمن سابق، ودائماً ما تلقى هذه النوعية من الأعمال نجاحاً لافتاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور الذي يشعر معها بالحنين إلى الماضي والفضول لمعرفة ما كان يدور في هذه الفترات، وكذلك لما تظهره من صورة مريحة للعين سواء من ناحية الملابس أو الديكورات وكذلك أماكن التصوير .وتستمرفي الحضور بقوة خلال الأعمال الفنية الجديدة وخاصة السينمائية، إذ تعود 5 أفلام جديدة منتظر طرحها في دور السينما خلال النصف الثاني من عام 2025، بالزمن إلى الوراء مع اختلاف الحقب الزمنية في كل فيلم عن الآخر، ولكن مع بروزالتي يشترك فيها أكثر من فيلم، حيث تعد هذه الفترة الأكثر انتشاراً في الأعمال الفنية بالدراما والسينما خلال السنوات الماضية.ويعد فيلم "" للفنان عمرو يوسف والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقرر إطلاقه في دور العرض يوم 16 يوليو، أحدث الأفلام التي تعود بالزمن إلى الوراء، حيث تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه عالقاً في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب.يمكنكِ قراءة.. أحمد عز يعود بالزمن إلى الماضي في السينما بـ 3 أفلام متتالية.. إليكم القصةفيلم "" بطولة أحمد عز ومنة شلبي وآسر ياسين من الأعمال السينمائية المرتقبة التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، إذ يعود أبطاله إلى الأربعينيات حول الضابط عمر (أحمد عز) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد الذي يلعب دوره (آسر ياسين)، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، والفيلم مقرر طرحه في موسم صيف 2025.واستمراراً للحضور القوي لفترة الأربعينيات، يخوض الفنان عمرو سعد تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "" المرشح للعرض نهاية العام الجاري، ويعود فيه عمرو سعد إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، حيث يتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة، إذ يقدم منظوراً جديداً حول هذه الحقبة التاريخية من خلال قصة مشوقة تدمج بين الدراما والتاريخ العسكري؟اقرئي أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباً" الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي من الأفلام التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، وهي الفترة التي عاشت فيها المطربة الكبيرة الراحلة من 1898، حتى عام 1975، مسلطاً الضوء على أبرز المحطات في حياتها الإنسانية والفنية، إلى جانب العلاقات الشخصية والمهنية، ومقرر أن يتم طرح الفيلم في دور السينما خلال شهر ديسمبر المقبل.خامس الأفلام التي تعتمد قصتها على الحقب الزمنية القديمة، "" بطولة محمد رمضان وإخراج محمد دياب، والمقرر طرحه في دور العرض خلال شهر يوليو المقبل، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

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