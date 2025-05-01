خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - شهدت السنوات الأخيرة انتشار الأعمال الفنية التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم أحداثها في زمن سابق، ودائماً ما تلقى هذه النوعية من الأعمال نجاحاً لافتاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور الذي يشعر معها بالحنين إلى الماضي والفضول لمعرفة ما كان يدور في هذه الفترات، وكذلك لما تظهره من صورة مريحة للعين سواء من ناحية الملابس أو الديكورات وكذلك أماكن التصوير .
ويعد فيلم "درويش" للفنان عمرو يوسف والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقرر إطلاقه في دور العرض يوم 16 يوليو، أحدث الأفلام التي تعود بالزمن إلى الوراء، حيث تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه عالقاً في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب.
يمكنكِ قراءة.. أحمد عز يعود بالزمن إلى الماضي في السينما بـ 3 أفلام متتالية.. إليكم القصة
فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز ومنة شلبي وآسر ياسين من الأعمال السينمائية المرتقبة التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، إذ يعود أبطاله إلى الأربعينيات حول الضابط عمر (أحمد عز) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد الذي يلعب دوره (آسر ياسين)، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، والفيلم مقرر طرحه في موسم صيف 2025.
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"الست" الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي من الأفلام التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، وهي الفترة التي عاشت فيها المطربة الكبيرة الراحلة من 1898، حتى عام 1975، مسلطاً الضوء على أبرز المحطات في حياتها الإنسانية والفنية، إلى جانب العلاقات الشخصية والمهنية، ومقرر أن يتم طرح الفيلم في دور السينما خلال شهر ديسمبر المقبل.
حقبة الأربعينيات حاضرة بقوة في سينما 2025وتستمر الحقب الزمنية القديمة في الحضور بقوة خلال الأعمال الفنية الجديدة وخاصة السينمائية، إذ تعود 5 أفلام جديدة منتظر طرحها في دور السينما خلال النصف الثاني من عام 2025، بالزمن إلى الوراء مع اختلاف الحقب الزمنية في كل فيلم عن الآخر، ولكن مع بروز حقبة الأربعينيات التي يشترك فيها أكثر من فيلم، حيث تعد هذه الفترة الأكثر انتشاراً في الأعمال الفنية بالدراما والسينما خلال السنوات الماضية.
ويعد فيلم "درويش" للفنان عمرو يوسف والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقرر إطلاقه في دور العرض يوم 16 يوليو، أحدث الأفلام التي تعود بالزمن إلى الوراء، حيث تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه عالقاً في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب.
https://www.instagram.com/p/DIeTT16Np1w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIeTT16Np1w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIeTT16Np1w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. أحمد عز يعود بالزمن إلى الماضي في السينما بـ 3 أفلام متتالية.. إليكم القصة
فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز ومنة شلبي وآسر ياسين من الأعمال السينمائية المرتقبة التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، إذ يعود أبطاله إلى الأربعينيات حول الضابط عمر (أحمد عز) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد الذي يلعب دوره (آسر ياسين)، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، والفيلم مقرر طرحه في موسم صيف 2025.
عمرو سعد يعود لفترة الحرب العالمية الثانيةواستمراراً للحضور القوي لفترة الأربعينيات، يخوض الفنان عمرو سعد تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "الغربان" المرشح للعرض نهاية العام الجاري، ويعود فيه عمرو سعد إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، حيث يتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة، إذ يقدم منظوراً جديداً حول هذه الحقبة التاريخية من خلال قصة مشوقة تدمج بين الدراما والتاريخ العسكري؟
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https://www.instagram.com/p/DCpLZQno4UY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباً
"الست" الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي من الأفلام التي تدور أحداثها في فترة زمنية قديمة، وهي الفترة التي عاشت فيها المطربة الكبيرة الراحلة من 1898، حتى عام 1975، مسلطاً الضوء على أبرز المحطات في حياتها الإنسانية والفنية، إلى جانب العلاقات الشخصية والمهنية، ومقرر أن يتم طرح الفيلم في دور السينما خلال شهر ديسمبر المقبل.
محمد رمضان يتناول ثورة العبيدخامس الأفلام التي تعتمد قصتها على الحقب الزمنية القديمة، "أسد" بطولة محمد رمضان وإخراج محمد دياب، والمقرر طرحه في دور العرض خلال شهر يوليو المقبل، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.
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