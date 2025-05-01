ليل العاشقين يتنافس مع 9 أفلام على جوائز المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - يعرض مساء اليوم الخميس 1 مايو الفيلم القصير "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب والذي يتنافس في المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته الحادية عشر كعرض أفريقي أول، ليكون العرض الثاني للفيلم بعد مشاركته في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب في دورته الأولى سنة 2025، كما يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الفيلم المستقل الأوروبي ECU في دورته العشرين في باريس في الفترة من ٩ - ١١ مايو المقبل.

وقال المخرج خالد غريب "لقد بدأت العمل على الفيلم منذ حوالي سنة، حيث بدأت كتابة الفيلم بمفردي ثم إنضمت إليّ رنا شنينشن، واتفقنا على النسخة النهائية التي تم تصويرها والتي عُرضت للجمهور في المهرجانات التي شارك فيها، وهي النسخة الـ12 من الفيلم، حيث قمنا بعمل العديد من التعديلات على السيناريو قبل التصوير بعد اجتماعات مكثفة مع المنتجة باهو بخش وشركة ريد ستار، بالإضافة إلي اختيار الأبطال والإنتهاء إلي العديد من التفاصيل ليكون الفيلم بهذه الصورة، كما إنني سعيد بأن يكون العرض الأول افريقيآ في الإسكندرية، وفي المسابقة العربية ليتنافس بين عدد من الأعمال العربية المميزة، وأيضا مشاركته في العديد من المهرجانات خلال الفترة القادمة".

وعبّرت المنتجة باهو بخش عن سعادتها بأن فيلم "ليل العاشقين" سيتم مشاهدته من جمهور الإسكندرية المحب للسينما والفنون، وأنه عُرض وسيُعرض في العديد من دول العالم وشاهده وسيشاهده جمهور من مختلف أنحاء العالم، من خلال كل مهرجان يعرض فيه، فهو عمل يستحق المشاهدة لتفاصيله المختلفة وهو ما لمسته منذ عَرضَ عليّ خالد غريب السيناريو وهو طالب بمعهد السينما، وتطوع فريق العمل بالكامل لتقديم الفيلم، وقدمنا التكلفة المتبقية لظهور الفيلم إلي النور".

دعم مشاريع طلبة معهد السينما

وقالت لقد سعدتُ بمشاركتنا في تقديم هذا العمل فهو من المشاريع الخاصة بالنسبة لنا في دعم مشاريع طلبة معهد السينما. وأن يعرض للجمهور هي خطوة ضرورية حتي ترى تلك المشاريع النور، ولا تظل حبيسة الأدراج".

فيلم "ليل العاشقين" يتنافس في مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان مع 9 أفلام من السعودية والمغرب والإمارات ولبنان والبحرين والأردن بالإضافة إلي فيلمين اخرين من مصر، والفيلم بطولة نزار المغربي وجلال العشري ورانيا زهرة، إخراج وتأليف خالد غريب وشارك في كتابة السيناريو رنا شنينشن، مدير التصوير مصطفي سليمان، ومونتاج عبد العظيم أيمن، وهندسة الصوت والموسيقى التصويرية ليوسف هاني، وcolorist باهي طه، وتصميم ملابس سارة ايمن، وإنتاج ريد ستار والمعهد العالي للسينما وفريق عمل الفيلم، وتوزيع سعدون فيلم.

قصة فيلم ليل العاشقين

تدور احداث الفيلم في أحد أفقر أحياء القاهرة، حيث يعمل صابر في مقبرة ويعيش حياة صعبة ووحيدة. الشيء الوحيد الجيد في حياته هو وداد، المرأة التي يحبها سراً رغم الشائعات التي تدور حولها. ينمو حبه الرقيق لها في الخفاء، لكن المشاكل تبدأ عندما يهتم زكريا رئيس صابر القاسي بوداد. ومع انهيار حياة صابر، يجد نفسه مدفوعًا نحو نهاية مأساوية ومحطمة للقلب.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، وتستعد إدارة المهرجان بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بدايةً من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

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