صالح الشهري .. رحلة من تطور الموسيقى السعودية مع كبار المطربين

عشق الموسيقى والسعي لتطوير الموسيقى

أبرز ألحان صالح الشهري مع كبار المُطربين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - يعد الموسيقار السعوديواحدًا من أبرز المُلحنين والموسيقيين فيومنطقة الخليج حيث وضع العديد من الألحان لكبار المُطربين في، كما كان له مُساهمة كبيرة في تطويرعشق الموسيقار صالح الشهري الموسيقى منذ سنوات عمره الأولى وكان بارعًا في صُنع ألة موسيقية تشبه ألة العود ويقوم بالعزف عليها، وعقب إنتقاله إلى الطائف وجدة تعرف على عدد كبير من الشعراء والفنانين ليبدأ أولى خطواته بعالم التلحين.ومن أكثر المحطات الفارقة في مسيرته الفنية حينما إلتحق للدراسة بالمعهد الفني في الظهران لمدة 3 سنوات، وخلال دراسته مارس العديد من الأنشطة داخل المعهد ومن أبرزها تلحين عدد من الأناشيد والوصلات الموسيقية على ألة العود، كما تعاون مع تلفزيون الدمام من خلال وضع ألحان عدد من أغاني الأطفال.يُمكنكم قراءة:وجاءت أولى خطواته في رحلة تطوير الموسيقى السعودية من خلال تلحينه للعديد من الأغاني مع عدد من المُطربين السعوديين ومن أبرزهم عبد المجيد عبد الله و راشد الماجد.شهدت فترة التسعينيات مُساهمة كبيرة من الموسيقار صالح الشهري لتطوير الموسيقى والأغنية السعودية، حيث وضع العديد من الألحان لكبار المُطربين ومن ضمنهم الفنانوالذي وضع له ألحان أغاني "استكثرك، موت وميلاد، شاغل بالي، خير إن شاء الله، حبيبي اللي سكن بالعين" والعديد من الاغاني الأخرى.كما تعاون مع عمالقة الغناء السعودي مثل الفنان طلال مداح والذي وضع له ألحان أغاني "ما أوعدك، كيف الحال"، وفنان العرب محمد عبده في أغاني "العنا، حظيظ"، كما تعاون مع عدد من المُطربين السعوديين ومن أبرزهم الفنانفي أغاني "رجاوي، أغلى حبيبة، أشتاقلك، حجة الغايب" والعديد من الأغاني الأخرى والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.كما كان له الكثير من الإسهامات مع المُطربين السعودين ومن أبرزهم عباس إبراهيم،وأيضًا عدد من المُطربين العرب ومن أبرزهم عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، علي عبد الستار، أحمد الجميري، أصالة نصري.وكان الموسيقار السعودي صالح الشهري قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 مايو عام 2012 بعد صراع مع المرض، إلا أن ألحانه وموسيقاه ظلت حاضرة في قلوب ومُحبي جمهوره حتى الأن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»