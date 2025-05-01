بطل شعبي وطالب وزوج أسماء جلال... شخصيات مصطفى غريب في السينما قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - استطاع الفنان مصطفى غريب فرض اسمه كواحد من أبرز النجوم الشباب في الدراما والسينما المصرية خلال العامين الأخيرين؛ إذ أصبح المرشح الأول في الأعمال الكوميدية التي تعرض حالياً أو التي يتم التحضير لها لما يتمتع به من خفة ظل وحضور قوي في إطلاق الإيفيهات، وألقى بظلاله على تواجده السينمائي في الوقت الحالي.
يمكنكِ قراءة.. قصة فيلم درويش لـ عمرو يوسف.. وهذا موعد العرض
فيلم "دوريش" يأتي من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.
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ثالث أفلام مصطفى غريب التي يشارك في بطولتها والمنتظر عرضها قريباً "الشاطر" مع الفنان أمير كرارة، ويجسد خلال الأحداث شخصية صديق أمير كرارة، وتحدث واقعة تقلب حياتهما وتدفعهما لخوض رحلة مليئة بالتحديات، وفيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومحمد القس.
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"وفيها إيه يعني" فيلم خامس يشارك في بطولته مصطفى غريب ومقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، ويجسد مصطفى غريب خلال أحداثه شخصية زوج أسماء جلال وحماه ماجد الكدواني.
بطل شعبي في درويشمصطفى غريب يرتبط حالياً بتصوير 5 أفلام جديدة دفعة واحدة للعرض خلال الأشهر المقبلة، أولها فيلم "درويش" الذي انتهى من تصويره الأسبوع قبل الماضي، ومقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو المقبل للمنافسة في موسم الصيف السينمائي، ويجسد في أحداثه شخصية بطل شعبي ويساعد عمرو يوسف في العديد من التحديات.
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https://www.instagram.com/p/DIeTT16Np1w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. قصة فيلم درويش لـ عمرو يوسف.. وهذا موعد العرض
فيلم "دوريش" يأتي من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.
طالب ثانوية عامة في "برشامة"ويواصل مصطفى غريب في الوقت الحالي تصوير دوره في فيلم "برشامة" مع هشام ماجد، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية طالب ثانوية عامة، والفيلم يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، ويتناول الفيلم أزمة الغش في الثانوية العامة بشكل كوميدي.
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https://www.instagram.com/p/DGuEJnGoeZj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد: تراجع الأفلام الشبابية.. عودة كبار النجوم للمنافسة في صيف 2025
ثالث أفلام مصطفى غريب التي يشارك في بطولتها والمنتظر عرضها قريباً "الشاطر" مع الفنان أمير كرارة، ويجسد خلال الأحداث شخصية صديق أمير كرارة، وتحدث واقعة تقلب حياتهما وتدفعهما لخوض رحلة مليئة بالتحديات، وفيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومحمد القس.
يعيد تجسيد شخصية جعيدي في "شمس الزناتي"مصطفى غريب يشارك أيضاً في بطولة فيلم "شمس الزناتي- البداية" مع محمد إمام والمقرر استئناف تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "جعيدي" الذي كان قد قدمها الفنان الراحل إبراهيم نصر في الفيلم الأول الذي قام ببطولته الزعيم عادل أمام، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، عمرو عبد الجليل، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.
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https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً: القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025
"وفيها إيه يعني" فيلم خامس يشارك في بطولته مصطفى غريب ومقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، ويجسد مصطفى غريب خلال أحداثه شخصية زوج أسماء جلال وحماه ماجد الكدواني.
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