بطل شعبي وطالب وزوج أسماء جلال... شخصيات مصطفى غريب في السينما قريباً

بطل شعبي في درويش

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طالب ثانوية عامة في "برشامة"

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يعيد تجسيد شخصية جعيدي في "شمس الزناتي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 07:27 مساءً - استطاع الفنانفرض اسمه كواحد من أبرز النجوم الشباب فيخلال العامين الأخيرين؛ إذ أصبح المرشح الأول في الأعمال الكوميدية التي تعرض حالياً أو التي يتم التحضير لها لما يتمتع به من خفة ظل وحضور قوي في إطلاق الإيفيهات، وألقى بظلاله على تواجده السينمائي في الوقت الحالي.مصطفى غريب يرتبط حالياً بتصوير 5 أفلام جديدة دفعة واحدة للعرض خلال الأشهر المقبلة، أولها فيلم "" الذي انتهى من تصويره الأسبوع قبل الماضي، ومقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو المقبل للمنافسة في موسم الصيف السينمائي، ويجسد في أحداثه شخصية بطل شعبي ويساعد عمرو يوسف في العديد من التحديات.يمكنكِ قراءة.. قصة فيلم درويش لـ عمرو يوسف.. وهذا موعد العرضفيلم "" يأتي من بطولة، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.ويواصلفي الوقت الحالي تصوير دوره في فيلم "" مع هشام ماجد، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية طالب ثانوية عامة، والفيلم يشارك في بطولته، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، ويتناول الفيلم أزمة الغش في الثانوية العامة بشكل كوميدي.تابعي المزيد: تراجع الأفلام الشبابية.. عودة كبار النجوم للمنافسة في صيف 2025ثالث أفلامالتي يشارك في بطولتها والمنتظر عرضها قريباً "" مع الفنان أمير كرارة، ويجسد خلال الأحداث شخصية صديق أمير كرارة، وتحدث واقعة تقلب حياتهما وتدفعهما لخوض رحلة مليئة بالتحديات، وفيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومحمد القس.يشارك أيضاً في بطولة فيلم "" مع محمد إمام والمقرر استئناف تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "" الذي كان قد قدمها الفنان الراحل إبراهيم نصر في الفيلم الأول الذي قام ببطولته الزعيم، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، عمرو عبد الجليل، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.اقرئي أيضاً: القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025" فيلم خامس يشارك في بطولتهومقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، ويجسد مصطفى غريب خلال أحداثه شخصية زوجوحماه ماجد الكدواني.

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