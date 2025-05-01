ديمة بياعة في مأزق بعد إستخدامها كلمات نابية في بث مباشر!

ميرنا وليد - بيروت - شن الجمهور هجوم شرس على الممثلة السورية ديمة بياعة، بسبب تصرفاتها في البث المباشر، والتي عادة ما تعرضها لإنتقادات.



وفي التفاصيل، ظهرت ديمة مؤخراً مع احد المدونين، الذي كان يغني ويعزف على العود، مستخدماً عبارات نابية ووكلام إيحائي ومبتذل، إلا أنها لم توقف البث المباشر، بل تابعت معه وهي تتفاعل مع كلامه، داعية الجمهور بأخذه بنية حسنة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لإبن الممثل السوري تيم حسن من طليقته الممثلة السورية ديمة بياعة، كان كان شاركها زوجها أحمد الحلو.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الشاب فهد، وقد أصبح شاباً وسيماً للغاية.