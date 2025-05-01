جيسيكا عازار متألقة بفستان أنيق للغاية.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار الجمهور مجموعة صور، إستعرضت من خلالها إطلالتها الأنيقة من إحدى المناسبات العامة.



وإرتدت جيسيكا عازار فستاناً باللون الأسود، طويل وضيق من دون أكمام، ومن قماشين مختلفين، من الجهة السفلى جاء من قماش الساتان.

ونسقت جيسيكا مع الإطلالة مجموعة مميزة من المجوهرات التي جاءت باللونين الذهبي والأبيض.

والفستان من محل CLO التجاري الذي تمتلكه شقيقة جيسيكا، الممثلة اللبنانية جينيفر عازار، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 520 دولار أميركي.

وكانت جيسيكا عازار قد نشرت صورة لها مع زوجها رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، من احتفالهما بعيد الفطر، وذلك على خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جيسيكا مرتدية عباءة سوداء لماعة جميلة للغاية وراقية، كما ظهر زوجها الى جانبها مرتدياً عباءة باللون الأبيض، وعلقت جيسيكا: "عيد سعيد".

وعلى الرغم من أن جيسيكا وزوجها محمد من ديانتين مختلفتين، إلا أنهما متفاهمان للغاية، ويحتفلان بكل الأعياد الدينية بطريقة مميزة، ما يعزز علاقتهما، إذ يربيان إبنيهما في بيئة عائلية سليمة.