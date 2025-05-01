كانيي ويست يهدد كيم كارداشيان مباشرة على الهواء.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان العالمي كانيي ويست حالة من الجدل، بعد ظهوره ببث مباشر، إنتقد من خلاله تريبات حضانة أطفاله من طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وخلال البث، ظهر كانيي ويست وعلى وجهه قناع يخفي ملامحه، وأبدى غضبه من عدم تمكنه رؤية أطفاله، وقال مهدداً: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكدا أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.
وكان قد أثار كانيي ويست جدلا كبيرا بين الجمهور بتصريحه الجديد الذي قال فيه: "المفترض أني أنجبت من باريس هيلتون بدل كيم كنت سأملك العديد من الفنادق. كيم كانت مساعدة لباريس وأنا أنجبت من مساعدتها".
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