شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يجدد تعاونه مع حسام سعيد بعد نجاح "حياتى الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "حياتى الحلوة"، والتي تجاوزت مليون ونصف مشاهدة، يستعد النجم رامي جمال لتكرار التعاون مع الشاعر حسام سعيد في عمل غنائي جديد، من ألحان عمرو الشاذلي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وعبر الشاعر حسام سعيد، في تصريح لـ"الخليج 365"، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "رامي جمال من أهم الأصوات في الساحة الغنائية، وأحب العمل معه لأنه يهتم بأدق التفاصيل، أتمنى أن تنال الأغنية القادمة إعجاب الجمهور كما حدث مع أعمالنا السابقة، ويعد هذا التعاون تأكيداً على الكيمياء الفنية".

من ناحية أخرى طرح النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم مش مجرد حب، من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب، كما أيضا طرح أغنية حياتى الحلوة احتفالاً بالعام الجديد، وهى من كلمات حسام سعيد وألحان الراحل محمد النادى وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، وتعاون رامى جمال مع الملحن الراحل محمد النادى فى أغانى منها من كتير وحبيبى تعالى وحققت جميعها نجاحًا كبيرًا.

نجاح كبير حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.