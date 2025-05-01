شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد يطالب متابعيه بالدعاء لابنته بعد إجرائها عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد عبد الحميد على حسابه من خلال موقع فيس بوك عن امتنانه وشكره لكل من سأل على الحالة الصحية لابنته، مؤكداً أنها خرجت من العمليات، وأوضح أن الـ24 ساعة المقبلة هامة للغاية بالنسبة لها، مكرراً طلب الدعاء من الجميع حتى يعلموا سبب تعبها.



أحمد عبد الحميد على فيس بوك

على جانب آخر خاض أحمد عبد الحميد خلال دراما رمضان الماضى تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل ظلم المصطبة فى رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.