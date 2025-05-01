شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة كيتى على قيد الحياة وتعيش فى اليونان بصحة جيدة فى عمر الـ94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الكاتب والباحث السياسى كريم جمال لـ"الخليج 365"، وهو متزوج من سيدة يونانية من عائلة الراقصة كيتى بطلة فيلم عفريتة إسماعيل ياسين، والتى لا يزال عدد من المواقع يتعامل معها على أن اليوم الخميس ذكرى وفاتها، تأكيده أنها بخير وبصحة جيدة وعمرها الآن 94 عاما وتستمتع بحياتها فى اليونان.

وظهرت كيتي في العديد من أفلام الأبيض والأسود، أشهرها كانت مع نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين، وعلى الرغم من ظهورها في حقبة سيطر عليها عمالقة الرقص الشرقي، إلا أنها نجحت في تطويره، وجعلته فناً عشقه الكثير من محبيها ومتابعيها في السينما، كما تميزت بابتسامتها وضحكتها الساحرة، وتميزت برشاقتها، وقوامها الجميل التي حافظت عليه.

شاركت فيما يقرب من 60 فيلمًا في أقل من عشرين عامًا قبل أن تختفى فجأة، تركت علامات استفهام كثيرة باتت تطاردها ولم يستطع أحد أن يتأكد منها حتى الآن، وأبرزها علاقتها برجل المخابرات المصرى رفعت الجمال الشهير بـ"رأفت الهجان".