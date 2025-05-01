شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين يوقعان اتفاقية تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، وُقعت اتفاقية للتعاون المشترك بين إدارة مهرجان جرش، ونقابة الفنانين الأردنيين، فى دورته الـ39 للعام الحالي، وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الثقافة الأردنى مصطفى الرواشدة، في المركز الثقافي الملكي، وتتولى فيها النقابة التعاقد مع الفنان الأردني بمختلف المهن الفنية، ووقع الاتفاقية عن المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، وعن النقابة، النقيب محمد يوسف العبادي.

وقال وزير الثقافة إن مهرجان جرش سيبقى عنوانا ثقافيا ووطنيا عالميا، وجسرا للتعريف بالفنان والشاعر والحرفي والفنان التشكيلي، ومن هنا فإننا نحرص على حضور الفنان الأردني والمثقف الأردني في كل تفاصيل المهرجان وبرامجه ليكون عنوانا رئيسا في المهرجان الذي تواصل في أكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن نقابة الفنانين، هي بيت الخبرة، وأسهمت وتسهم فى صوغ الخطاب الوطني الأردني، وتشكيل الهوية وتدوين السردية الوطنية من خلال الفن الراقي في الموسيقى والغناء والمسرح والدراما، وإحياء تراثنا الوطني الغني بألوانه والمتنوع في مفرداته والعزيز بمعانيه السامية.

وأكد سماوى أن توقيع الاتفاقية، جاء للتأكيد أن الفنان الأردني أصبحت مشاركته في مهرجان جرش مكونًا رئيسًا للهوية الوطنية، وتعزز من مكانته محليا وعربيا، وأكد أن مهرجان جرش سيبقى عنوانا وطنيا وحضاريا، ومنجزا يعلي من قيمة الإبداع، وحاملا لرسالة الدولة الأردنية، ومعبرا عن إبداعات فنانيه وكتابه، وأن النجاح يتحقق بالتشاركية بين كل المؤسسات الرسمية والخاصة.

من جانبه عبّر نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي، عن سعادته فى إتمام الاتفاقية، ومعرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، وحرصه على مشاركة الفنان الأردني جنبًا إلى جنب الفنان العربي، كما رحب العبادي بهذه الشراكة ما بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين.



مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين



مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين يوقعان اتفاقية تعاون



اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين