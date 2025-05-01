هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر في شوارع باريس

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس.

وخطفت هنا الأنظار بإطلالتها، إذ ظهرت مرتدية فستان باللون الأحمر، جاء بقصة قصيرة وضيقة ومكشوف الصدر وبدون أكمام، ونسقت معه جاكيت رسمية باللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا سعرها منسدلا بطريقة ناعمة على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور هنا، وأعربوا من خلال تعليقاتم عن إعجابهم بأناقتها وجمالها، كما تمنوا لها أوقات سعيدة في رحلتها.

وعلى الصعيد الفني، تشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، بمشاركة إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، كضيوف شرف. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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