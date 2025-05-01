كاظم الساهر يحيي ذكرى وفاة نزار قباني بكلمات معبرة

ميرنا وليد - بيروت - استعاد الفنان العراقي كاظم الساهر ذكريات علاقته العميقة بالشاعر السوري الراحل نزار قباني، وذلك بمناسبة مرور 27 عامًا على رحيله في 30 نيسان/أبريل 1998.

نشر كاظم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تحدّث فيه عن نزار بصوته ونبرته الهادئة، مسلط الضوء على محطّة مؤثرة في تعاونهما، حين كتب قباني قصيدة "الحب المستحيل" رغم معاناته مع المرض، وأصرّ على إنهائها قبل وفاته، وكأنه كان يكتبها كرسالة وداع.

وأرفق كاظم الفيديو بتعليق كتب فيه: "حين أُسأل عن أحب القصائد التي لحّنتها للراحل الكبير نزار قبّاني، أقول كلّها... لكلّ منها طعم، ولون، ورائحة، وإحساس مختلف يجعلها في مرتبة خاصة لا تشبه سواها".

وأضاف: "30 أبريل.. ذكرى وفاة العظيم نزار قباني".



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