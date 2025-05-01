إيقاف حمو بيكا ورضا البحراوي بسبب هذه التهم!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن إيقاف كل من محمد مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا"،حمو بيكا ورضا محمد درويش، الشهير بـ"رضا البحراوي" بعد رصد مخالفات قالت إنها لا تليق بصورة الفن المصري.



وققرت النقابة غيقاف حمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم الخميس، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه حمو بطريقة وصفتها النقابة بأنها "مسيئة" لإحدى مؤسسات الدولة، إلى جانب ظهوره مع راقصات بشكل اعتبرته النقابة "منافياً للقيم العامة".

أما بالنسبة لرضا البحراوي، فقد اتخذت النقابة قرارا بتجميده لمدة شهر مع إحالته لمجلس التأديب، مشيرة إلى أنه خالف تعهدًا سابقًا قطعه على نفسه بعدم استخدام الشعارات الخارجة خلال حفلاته، وذلك في انتهاك مباشر للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية.

وشددت النقابة في بيانها على أنها تلتزم بالحياد الكامل في قراراتها، ولا تفرّق بين أعضائها، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على صورة الفن والمهنة في مصر.