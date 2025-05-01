محمد رمضان يقدم هدية لافتة للعمال في عيدهم

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور احتفل فيه بعيد العمال بطريقته الخاصة، إذ قدم لهم أغنية "الهمة" كهدية في هذا العيد.



وشارك رمضان في هذا اليوم، متابعيه أغنية "الهمّة"، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "شير واحتفل بكل عامل مصري يوم عيده النهارده 1 مايو عيد العمال‬ كل سنة وكل عمال مصر بخير وصحة وسعادة، أغنية الهمة إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص، الأغنية دي ألحان الشيخ سيد مكاوي".

يذكر أن محمد رمضان كان قد طرح مؤخرا أغنية تحمل إسم "رمادونا"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "رمادونا" من كلمات حازم إكس، ألحان لإسلام ساسو و حازم إكس، توزيع و ميكس إسلام ساسو، و ماستر غليند.