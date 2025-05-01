- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور احتفل فيه بعيد العمال بطريقته الخاصة، إذ قدم لهم أغنية "الهمة" كهدية في هذا العيد.
وشارك رمضان في هذا اليوم، متابعيه أغنية "الهمّة"، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "شير واحتفل بكل عامل مصري يوم عيده النهارده 1 مايو عيد العمال كل سنة وكل عمال مصر بخير وصحة وسعادة، أغنية الهمة إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص، الأغنية دي ألحان الشيخ سيد مكاوي".
يذكر أن محمد رمضان كان قد طرح مؤخرا أغنية تحمل إسم "رمادونا"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية "رمادونا" من كلمات حازم إكس، ألحان لإسلام ساسو و حازم إكس، توزيع و ميكس إسلام ساسو، و ماستر غليند.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يقدم هدية لافتة للعمال في عيدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.