كلوي كارداشيان بنحافة لافتة وجسم رياضي.. وهذا سر خسارتها للوزن!

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان مؤخراً صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها بجسم متناسق وعضلات بطن بارزة، ما أثار تفاعل جمهورها بعد التغير اللافت في شكلها الجسدي.



وظهرت كلوي بالصور بملابس سباحة مؤلفة من قطعتين بطبعة الكرز، أظهرت من خلالها النتيجة التي وصلت إليها بعد سنوات من العمل على تغيير جسدها.

وأكدت كلوي في حديث لمجلة Bustle، أن رحلتها في إنقاص الوزن بدأت بعد طلاقها من لاعب كرة السلة لامار أودوم عام 2013، ووصفت تلك المرحلة بأنها "نقطة تحوّل" دفعتها لتغيير أسلوب حياتها بالكامل.

وعن سر خسارتها للوزن، كشفت كلوي تفاصيل روتينها اليومي، والذي تضمن: الاستيقاظ عند الساعة 4:30 صباحاً، وممارسة التمارين الرياضية في تمام الساعة 5:30 صباحاً، لمدة خمسة أيام أسبوعياً. والالتزام بتناول سبع وجبات صغيرة خلال اليوم، للحفاظ على معدل طاقة ثابت.

وكان قد انتشر مراراً شائعات عن أن نحافة كلوي هي نتيجة خضوعها لعمليات جراحية أو استخدام أدوية مثل "أوزيمبيك"، إلا أنها نفت تلك الشائعات مؤكدة أنها حققت النتائج التي وصلت إليها من خلال انضباط شخصي ومجهود مستمر.