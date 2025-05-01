ناهد السباعي تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني

خلال الحلقة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات "مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير" بدورته الـ 11 عن دور المرأة في الفن، تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، كاشفةً عن الأدوار التي تبرز شكل المرأة في المجتمع، إضافة الى الأعمال التي تفضّلها في ما قدّمته.

وقالت السباعي: "كل دور قدّمته فيه جانب من شخصيتي، وهناك أدوار أفضّلها عن غيرها، وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة، مثلاً فيلم "يوم للستات" كان قريب مني، وأيضاً مسلسل "منورة بأهلها"، ومعظم أعمالي مع المخرج يسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري بحبّها أوي".

وعن الأعمال الفنية التي أثّرت فيها أخيراً، قالت السباعي: "مثلاً فيلم "الهوى سلطان" من أحب الأعمال اللي شاهدتها ولمستني ومسلسلات مثل "80 باكو" و"لام شمسية" و"أولاد الشمس"...".

وأكدت ناهد السباعي حرصها على أن تكون أدوارها مختلفة، وترى نفسها محظوظة لأنها تعاونت مع ممثلين وصنّاع فن كانت تتمنى العمل معهم، لافتةً الى أنها كانت محصورة في بدايتها بأدوار الفتاة الشعبية.

وبسؤالها: هل الفن يغيّر في المجتمع؟ قالت: "بالتأكيد الفن يغيّر في المجتمع والدليل فيلم "جعلوني مجرماً" الذي غيّر القانون. هناك أعمال كثيرة تؤثّر وتغير في المجتمع"، مؤكدةً أن الفنان يلعب دوراً مهماً في المجتمع، ومشيرةً الى أن الممثل يغيّر سلوك المُشاهد من خلال العمل الفني الذي يُعرض عبر الشاشات، واصفةً دور الفنان بأنه أكبر من دور الواعظ. وأضافت: "دور الفنان أكتر من أي واعظ، لأن الفنان بيغير سلوك المُشاهد من غير ما يدّي محاضرة خمس ساعات، والممثل والمخرج دورهم بيحاولوا يغيّروا سلوك البني آدمين".

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