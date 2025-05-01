تامر حسني يكشف عن مشاركته في تجهيز 200 عروس

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من الحفل الخيري الضخم الذي شارك في إحيائه لتجهيز 200 عروس مصرية في حضور عدد كبير من الجمهور.وعلّق تامر على الصور بالقول: "تشرفت بإحياء الحفل الإنساني الخيري لزفاف وتجهيز ٢٠٠ عروسة مصرية، واللي تم برعاية صندوق تحيا مصر ومؤسسة خليفة بن زايد. كل الشرف".

وقدّم تامر حسني خلال الحفل الخيري عدداً كبيراً من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بحماسة.

وكان تامر حسني قد روّج لفيلمه الجديد "ريستارت" الذي يُعرض في عيد الأضحى المقبل، حيث نشر عبر "إنستغرام" فيديو من أغنيته الجديدة "ممكن رقمك؟"، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي تشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد، وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "مقطع من أغنية "ممكن رقمك؟" من فيلم "ريستارت" وألبوم "لينا معاد"... انتظروا الفيلم يوم 29/5 في كل دور العرض، إن شاء الله في مصر والعالم".

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من ضغوطات الحياة اليومية وضائقة مادية، وهو حال يشاركه فيه عدد من الشخصيات، أبرزها هنا الزاهد ومحمد ثروت. ويأخذ الفيلم منحنى غير متوقع مع ظهور شخصية "الجوكر"، التي يقدّمها باسم سمرة، ليطرح فكرة استغلال المواهب وتحويلها الى محتوى رقمي يحقق شهرة وربحاً مادياً.

مع بداية رحلة التحول الى مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ الشخصيات الثلاث بنشر محتوى ترفيهي يحقق مشاهدات عالية، لكن هذا النجاح لا يخلو من التحديات، إذ تبدأ العقبات بالظهور مع ازدياد تسلّط الأضواء عليهم، ليطرح الفيلم تساؤلات حول الثمن الحقيقي للنجومية.

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