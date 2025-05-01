شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى عضو لجنة تحكيم جائزة EU برئاسة يسرى نصر الله بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته التاسعة، والتى تعقد فى الفترة من 2 مايو إلى 7 مايو وتحمل اسم كوكب الشرق أمّ كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

ويرأس المخرج الكبير يسرى نصر الله لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والمخرجة والناقدة الإسبانية آنا بتروس، والمبرمج السينمائي الروماني أوكتافيان دانسيلا، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة البولندية آنا يادوفسكا وتضم في عضويتها النجمة داليا البحيري والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، والمخرجة الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة مديرة التصوير البولندية زوزانا زاكارا هاسيري، والناقدة والمنتجة المصرية رشا حسني، والمخرجة الأردنية رند بيروتي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثها المهرجان في دورته هذا العام الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون رئيسًا للجنة، وعضوية المخرج شريف مندور والأديب أحمد أبو خنيجر.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها مي أبو السعود مديرة البرامج التنموية بمؤسسة دروسوس، والمنتج العراقي حكمت البيضاني.

وتضم مسابقة أفلام الورش الفنانة سلوى محمد علي والسيناريست وسام سليمان والمخرج محمد حمدي والمنتج معتز عبد الوهاب.