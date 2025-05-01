ميريام فارس تنضم لنجوم الدورة الـ20 من مهرجان موازين.. وهذا موعد الحفل

موعد حفل ميريام فارس في مهرجان موازين

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أبرز نجوم الدورة الـ20 من مهرجان موازين

أحدث أغاني ميريام فارس

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - يواصلالموسيقي، إزاحة الستار عن نجوم جديد سيُشاركون ضمن فعاليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من أبرز المُطربين من الوطن العربي وخارجه.وكشف مهرجان موازين، عن انضمام الفنانة ميريام فارس لنجوم الدورة العشرين، حيث ستُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس 26 يونيو المقبل على منصة النهضة، لتُشعل المسرح بعرض أسطوري مليء بالحب والطاقة والفن، إذ ستشدو مجموعة متنوعة من أبرز أغانيها.يُذكر أنّ كارمن سليمان، اختيرت لإحياء حفل افتتاح، وذلك يوم الخميس 19 يونيو المقبل، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ ستشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، فيما وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر".كما يُشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرين.وكانت ميريام فارس، قد طرحت فيديو كليب "لحبيبي" قبل شهر تقريبًا، حيث يُعد تجربة جديدة ومختلفة عليها تمامًا، بعدما شاركت في جميع مراحل صناعتها، بداية من الكلمات التي اشتركت فيها مع، وكذلك الألحان، والتوزيع الموسيقي، حيث قالت عن كواليس تلك التجربة عبر حسابها على "انستغرام": "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين غنية لحبيبي، وزّعتها 8 مرّات، بس ولا توزيع لمس مشاعري، فقرّرت وزّعها بإيدي! كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة إللي بترافقني كل يوم.. استمتعوا فيها، وخَلّوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبّوه! بحبكن".تقول كلمات أغنية "": "لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي.. يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، أنا ما أبي حد ثاني".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».