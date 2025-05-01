ميريام فارس تنضم لنجوم الدورة الـ20 من مهرجان موازين.. وهذا موعد الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - يواصل مهرجان موازين الموسيقي، إزاحة الستار عن نجوم جديد سيُشاركون ضمن فعاليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من أبرز المُطربين من الوطن العربي وخارجه.
كما يُشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرين.
تقول كلمات أغنية "لحبيبي": "لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي.. يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، أنا ما أبي حد ثاني".
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موعد حفل ميريام فارس في مهرجان موازينوكشف مهرجان موازين، عن انضمام الفنانة ميريام فارس لنجوم الدورة العشرين، حيث ستُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس 26 يونيو المقبل على منصة النهضة، لتُشعل المسرح بعرض أسطوري مليء بالحب والطاقة والفن، إذ ستشدو مجموعة متنوعة من أبرز أغانيها.
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https://www.instagram.com/p/DJFCfvzM1Pt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أبرز نجوم الدورة الـ20 من مهرجان موازينيُذكر أنّ كارمن سليمان، اختيرت لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك يوم الخميس 19 يونيو المقبل، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ ستشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، فيما وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر".
كما يُشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرين.
أحدث أغاني ميريام فارسوكانت ميريام فارس، قد طرحت فيديو كليب "لحبيبي" قبل شهر تقريبًا، حيث يُعد تجربة جديدة ومختلفة عليها تمامًا، بعدما شاركت في جميع مراحل صناعتها، بداية من الكلمات التي اشتركت فيها مع يوسف العماني، وكذلك الألحان، والتوزيع الموسيقي، حيث قالت عن كواليس تلك التجربة عبر حسابها على "انستغرام": "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين غنية لحبيبي، وزّعتها 8 مرّات، بس ولا توزيع لمس مشاعري، فقرّرت وزّعها بإيدي! كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة إللي بترافقني كل يوم.. استمتعوا فيها، وخَلّوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبّوه! بحبكن".
تقول كلمات أغنية "لحبيبي": "لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي.. يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، أنا ما أبي حد ثاني".
https://www.instagram.com/p/DIOqrlvtChj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIOqrlvtChj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIOqrlvtChj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».