بدر الشعيبي يعلن رسمياً قرار تصوير الجمهور مع الفنان المفضل بدون مقابل بجميع مسرحياته

قرار بدر الشعيبي قوبل بالإعجاب من جمهوره

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مسرحية "المديـنة الترفيهية"

ألبوم قادم لـ بدر الشعيبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - أعلن الفنانوالذي تعرض له الآن مسرحية "المديـنة الترفيهية" من إنتاجه وإخراجه وبطولته عن قرار تصوير الجمهور مع الفنان المفضل بدون مقابل بجميع مسرحياته سواء التي تعرض الآن أو سيقوم بعرضها مستقبلاً.وقال بدر الشعيبي من خلال تغريدة له على منصة X كتب بها " بقولكم خبر حق جمهور المدينة الترفيهية، من باجر يوم الخميس وليه كل مسرحياتنا "اليايه"، التصوير مع الفنانين بدون مقابل، يمكن كنا غلط أنه نأخذ فلوس على تصوير مع الفنانين لكن عشان أنظم العملية لا أكثر ولا أقل، بس رتبنا الدنيا كلها ومن باجر إللي بيحضر لنا بيصور مع فنانه المفضل بعد".كما نشرعلى حسابه على إنستغرام وكتب " سامحونا لو سوينا شي ضايقكم .. أحنا اليوم نتعلم من اغلاطنا عشان سعادتكم ووناستكم ونحبكم ".وتفاعل معه جمهوره معربين عن إعجابهم بقراره. وكتبت إحداهم " تصوير الجمهور مع الفنان المفضل بدون مقابل بجميع مسرحياته"، فيما كتب آخر " ما تدري شكثر فخورين فيكم وفخورين باللي قاعدين تسوونه، والله ترند ما فيه مثلها وقاعدين تثبتون للكل إن هدفكم الوحيد هو أن الجمهور يكون مستانس وسعيد ومستمتع شكراً على حرصكم الدائم وإنكم دايماً تحسسون الجمهور أنهم أهل مو فقط جمهور نحبكم وأتمنى الكل يمشي على منهجكم كالعاده".وتم عرض مسرحية "المديـنة الترفيهية" منذ أول أيام عيد الفطر ولا تزال تعرض حتى الآن، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنانين بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام، بالإضافة إلى آخرين.كما أعلن الفنان بدر الشعيبي عن ألبومه القادم وكشف عن اسمه والذي يحمل عنوان " الرقم الصعب" وغرّد على منصة إكس وكتب "قريباً ألبومي الجديد 2025 ،بعنـوان " الرقم الصعـب."كما غرّد أيضاً وكتب " قبل لا أنام، أحب أقولكم ألبومي القادم من أوله لي آخره كله حب وغرام وفرح، وأنا قاعد أشتغل عليه حاس بكمية إيجابية فيه، نطروا التفاصيل قريب، وصل سفير الصيف".

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