من خريف القلب إلى أمي.. الدراما التركية تشارك برسم خارطة الإنتاج السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - تحول كبير شهدته الدراما السعودية خلال الآونة الأخيرة ، وذلك بعد دخولها على خط الاقتباس من الأعمال الدرامية التركية والتي حققت انتشاراً واسعاً صاحبه نجاح كبير عربياً وعالمياً، ولعل السبب الذي دفع صناع الدراما بالمملكة نحو الاتجاه للأعمال التركية هو انفتاح الجمهور نحو المنصات الرقمية والتي اعتادت تقديم العديد من الأعمال الخليجية، وآخر تلك التجارب كان المسلسل السعودي الجديد "أمي"، المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير Anne (أمي).

"أمي": دراما المشاعر بروح سعودية

المسلسل السعودي "أمي" المقتبس من المسلسل التركي "أمي"، أعاد تقديم قصة الأم البديلة التي تخاطر بكل شيء من أجل إنقاذ طفلة من بيئة قاسية، العمل يعرض في موسم درامي بارز لعام 2025 وتحديداً يوم 4 مايو من الشهر الجاري على منصة شاهد، تتابع الأحداث شخصية "ندى"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها. المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.

يشارك في بطولة العمل السعودي نحبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

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خريف القلب: البدايات مع الاقتباس التركي

قبل "أمي"، سبق أن دخلت السعودية تجربة مماثلة من خلال مسلسل "خريف القلب"، الذي يُعد أول اقتباس سعودي مباشر من عمل تركي، تحديدًا عن مسلسل Karagül (الورد الأسود). المسلسل عرض في 2024، وجسد قصة امرأة تجبر على العودة إلى الريف بعد اختفاء زوجها، لتكتشف حياة أخرى مليئة بالصراعات الأسرية والطمع والسلطة. بطولة داليا مبارك، مشعل المطيري، ومحمد بخش، وسلط الضوء على صدام الطبقات وتقاليد الريف، من خلال قالب درامي مشحون بالعواطف والمفاجآت.

وتصدر المسلسل بنسخته السعودية وقت عرضه الترند العالمي في 9 دول، ونشر حساب "MBC Talent" على الإنستغرام بوستر العمل، وتصدره الترند، وبه تعليق جاء كالتالي: "مسلسل خريف القلب يتصدر الترند في 9 دول حول العالم، خريف القلب".

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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تجربة عالمية

تشير هذه التجارب إلى رغبة في تنويع الطرح الدرامي السعودي وتقديم قصص إنسانية قادرة على جذب جمهور واسع بما تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الدراما التركية، ومع استمرار هذا التوجه، يتوقع أن نشهد مزيدًا من الأعمال السعودية المستوحاة من قصص عالمية، تعاد صياغتها لتناسب البيئة المحلية وتحافظ في الوقت نفسه على قوتها وجاذبيتها، وهذا ما حدث بالفعل ولكن من خلال تجربة سابقة بعنوان " المكتب" وهو النسخة السعودية المقتبسة من النسخة البريطانية "The Office"، تدور الأحداث حول موظفين، وهم سعد عزيز، فهد البتيري، نواف الشبيلي، مريم عبد الرحمن، هنا الصومالي، ياسين غزاوي، هاشم هوساوي، في فرع الرياض بشركة خدمات بريدية، ويخوضون خلال عملهم تحديات في التعامل مع مديرهم غريب الأطوار، ويلعب دوره صالح أبو عمرة، من إخراج هشام فتحي.

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