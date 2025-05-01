مصير غامض يواجه فيلم محو أمنية لـ وفاء وأيتن عامر

الفيلم قد لا يرى النور

أزمات مستمرة في "محو أمنية"

تفاصيل شخصية وفاء عامر في فيلم "محو أمنية"

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طرح "جبل الحريم" قريبًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - يواجه الفيلم الكوميدي، مصيرًا غامضًا ومجهولًا، في ظل توقف تصويره لأكثر من عام كامل، والجهود المبذولة طوال الفترة الماضية، لاستئناف العمل عليه، لكن يبدو أنّه لن يرى النور في المستقبل القريب.أزمات إنتاجية عديدة، تُعرقل مسألة استئناف تصوير فيلم "محو أمنية" لـ وفاء عامر ومصطفى خاطر، حسبما قال المؤلف حسام كمال لـ"الخليج 365"، لافتًا إلى أنّ موعد التصوير لم يُحدد بعد، وربما لن يستكمل ولن يرى النور، حيث ستتضح الأمور كافة خلال الفترة المقبلة.وكانت الشركة المنتجة، كادت أنّ تُنهي كل الأزمات نهاية العام الماضي، وتسوية كل الأمور المادية واللوجيستية، فيما كانت تُخطط لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية، وطرحه في شهر يناير الفائت، إلا أنّ تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، وتوقف المشروع مرة أخرى.وتُجسد الفنانة وفاء عامر، داخل الأحداث شخصية سيدة لديها دور نشر، وتجمعها مواقف كوميدية بـالذي يؤدي دور شاب موهوب في الكتابة الروائية، ويحلم في يوم من الأيام، أنه تكون له مؤلفات روائية يتابعها الجمهور.ويُشارك في بطولة فيلم "محو أمنية" بجانب الفنانة وفاء عامر، كلّ من: مصطفى خاطر، أيتن عامر، محمد رضوان، محمد ثروت، محمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وفي سياق آخر، تترقب وفاء عامر طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 7 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي قد قال في تصريحاتٍ لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

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