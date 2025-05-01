إلهام علي تشارك جمهورها صوراً حديثة لها والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - شاركت الفنانة إلهام علي متابعيها صوراً جميلة وحديثة لها عبر حسابها على إنستغرام، واكتفت بالتعليق بكتابة عدد من الكلمات البسيطة والمعبرة، حيث كتبت: "كن القصة التي تريد أن تحكيها"، كما نشرت فيديو وكتبت: "من زمان عنكم اشتقت لكم".

تفاعل الفنانين والجمهور مع منشور إلهام علي



وتفاعل معها الفنانون والفنانات والجمهور، حيث كتبت لها الفنانة ميرال مصطفى "ياقمر لو في اتنين منك"، فيما كتبت لها الفنانة رسيل العتيبي: "كيف أوصفِك وإنتي القصايد والإحساس"، وعلق المصمم زياد بربر الصالح وكتب: "تصوير النجم خالد صقر إجازة سعيدة"، فيما كتبت متابعة لها: "ما شاء الله تبارك الله جمال جمال نستودعك الله يا بنت علي"، فيما كتبت متابعة أخرى: "جمال كله ماشاء الله"، وعلقت إحدى المتابعات وكتبت لها: "وحشتينا"، فيما كتبت متابعة: "بدر التمام اسم الله عليك"، وعلقت متابعة أخرى وكتبت "أحبك يا قمر".

هذا وتقضي الفنانة إلهام علي إجازة برفقة زوجها الفنان خالد صقر حالياً خارج المملكة العربية السعودية.

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آخر عمل عرض لإلهام علي وخالد صقر

وكان آخر عمل عرض للفنانة إلهام علي وبرفقة زوجها الفنان خالد صقر هو مسلسل "شارع الأعشى"، والذي عرض بالموسم الرمضاني 2025 وجسدت فيه دور "وضحى" أم لفتاتين وشابين فيما جسد الفنان خالد صقر دور "أبو إبراهيم"، وهو والد فتاتين وشابين والعمل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

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